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Украина взяла кредит в $500 млн на покупку газа
Украина

Украина взяла кредит в $500 млн на покупку газа

Сегодня 11:38
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«Нафтогаз» подписал соглашение о кредите в $500 млн на закупку газа

Киев, 31 декабря. Украинский «Нафтогаз» подписал кредитное соглашение о привлечении 500 млн долларов на закупку газа под гарантию Всемирного банка.

Во Всемирном банке полагают, что средств, выделенных по кредитной линии украинскому «Нафтогазу» на покупку газа, хватит в течение двух лет. Украинская энергетическая компания подписала соответствующее соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа, чтобы решить вопрос с нехваткой топлива для отопительного сезона. Гарантом кредитной линии является Всемирный банк, а также предоставляется гарантия со стороны самого государства. Как ранее сообщало агентство НСН, с 22 декабря транзит российского газа через Украину сократился на 19%, поскольку используются мощности Opal. 

 

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Ирина Селезнева
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