Украина взяла кредит в $500 млн на покупку газа

Киев, 31 декабря. Украинский «Нафтогаз» подписал кредитное соглашение о привлечении 500 млн долларов на закупку газа под гарантию Всемирного банка.

Во Всемирном банке полагают, что средств, выделенных по кредитной линии украинскому «Нафтогазу» на покупку газа, хватит в течение двух лет. Украинская энергетическая компания подписала соответствующее соглашение с Citi и Deutsche банком на получение кредитной линии для закупки газа, чтобы решить вопрос с нехваткой топлива для отопительного сезона. Гарантом кредитной линии является Всемирный банк, а также предоставляется гарантия со стороны самого государства. Как ранее сообщало агентство НСН, с 22 декабря транзит российского газа через Украину сократился на 19%, поскольку используются мощности Opal.