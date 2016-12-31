Донбасс: ВСУ открыли огонь по территории ДНР в нарушение новогоднего перемирия

Донецк, 31 декабря. Киевские войска накануне вечером нарушили режим прекращения огня, обстреляв поселок Зайцево на севере Горловки, а также села Саханка и Красноармейское Новоазовского района.

Как сообщил и.о. городского главы Горловки Иван Приходько, 30 декабря с позиций ВСУ около 23.30 начался обстрел по поселку Зайцево. «Было около семи прилетов», — добавил он.

Глава Новоазовского района сообщил, что накануне вечером велась стрельба в районе сел Саханка и Красноармейское. Как сообщает Донецкое агентство новостей, сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщала Газета.Ru, 21 декабря участники контактной группы в Минске договорились об очередном режиме тишины в Донбассе: бессрочное прекращение огня в ночь на 24 декабря. Однако украинские войска нарушают перемирие практически каждый день.

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