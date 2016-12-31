Албанский генерал ИГ возвращается в Европу с 400 боевиками

Приштина, 31 декабря. Косовский албанец Лавдрим Мухашери, покинувший страну и поехавший воевать в Сирию в 2012 году, недавно вернулся в Албанию вместе с 400 боевиками «Исламского государства» (деятельность запрещена на территории РФ).

Европейские разведслужбы сообщают, что бывшему генералу ИГ удалось выдать себя за мигранта и пересечь границу.

Албанец Ладврим Мухашери, известный как Абу Абдалла Аль-Косова, появился в ряде пропагандистских видео ИГ с призывами к албанцам о вступлении в террористическую организацию. После возвращения в Европу, Л. Мухашери заявил о намерении организовать теракт против национальной сборной Израиля по футболу, государственных институтов Косово, а также сербских православных храмов.