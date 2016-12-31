Карлсен снова сбежал от Карякина: норвежец покинул церемонию награждения россиянина

Москва, 31 декабря. Норвежский шахматист Магнус Карлсен, раздосадованный проигрышем россиянину Сергею Карякину, досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу.

Во время фотографирования удрученный Карлсен растерянно осматривался по сторонам, а потом, махнув рукой, и вовсе покинул торжественную церемонию.

Ранее Сергей Карякин стал победителем на чемпионате мира по блицу, проходившему в столице Катара Дохе. Россиянин набрал столько же очков, сколько и норвежец(16,5), однако Карлсен уступил по дополнительным показателям.

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Напомним, 22 ноября, когда Карякин одержал первую победу над Карлсеном в серии матчей за мировой шахматную корону, норвежец сбежал с пресс-конференции. За этот поступок норвежскому шахматисту назначили штраф на 10% от призовых.

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