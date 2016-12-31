FAN-TV Лента новостей
Карлсен снова сбежал от Карякина: норвежец покинул церемонию награждения россиянина
Весь мир

Карлсен снова сбежал от Карякина: норвежец покинул церемонию награждения россиянина

Сегодня 11:02
65

Карлсен снова сбежал от Карякина: норвежец покинул церемонию награждения россиянина

Москва, 31 декабря. Норвежский шахматист Магнус Карлсен, раздосадованный проигрышем россиянину Сергею Карякину, досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу.

Во время фотографирования удрученный Карлсен растерянно осматривался по сторонам, а потом, махнув рукой, и вовсе покинул торжественную церемонию.

Ранее Сергей Карякин стал победителем на чемпионате мира по блицу, проходившему в столице Катара Дохе. Россиянин набрал столько же очков, сколько и норвежец(16,5), однако Карлсен уступил по дополнительным показателям.

Читайте также: Теперь я доволен: Карякин прокомментировал победу на чемпионате мира по блицу

Напомним, 22 ноября, когда Карякин одержал первую победу над Карлсеном в серии матчей за мировой шахматную корону, норвежец сбежал с пресс-конференции. За этот поступок норвежскому шахматисту назначили штраф на 10% от призовых. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Олеся Волкова
#сергей карякин #магнус карлсен
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Порошенко позвал Маккейна в Донбасс, роль бойца ДНР закрыла Цапнику путь в Киев

Сегодня 11:02
36

Новости США: Маккейн и Грэм одобрили санкции против России, Джордж Мартин извинился за потери 2016-го

Сегодня 10:49
65

Донецкие хиты-2016: гордые, страшные, подлинные. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:00
126

Раки в сливках, гравлакс и василопита: звездные эксперты ФАН о семейных новогодних традициях

Сегодня 8:00
80

Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения

Сегодня 7:00
434
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Албанский генерал ИГ возвращается в Европу с 400 боевиками

11:07

Новости Новороссии: Порошенко позвал Маккейна в Донбасс, роль бойца ДНР закрыла Цапнику путь в Киев

11:02

Карлсен снова сбежал от Карякина: норвежец покинул церемонию награждения россиянина

11:02

Поздравления с Новым годом Петуха — 2017 для SMS и статусов в соцсетях в стихах и прозе

11:00

Смешно смотреть: Трамп раскритиковал антироссийскую риторику CNN и NBC News

10:50

Новости США: Маккейн и Грэм одобрили санкции против России, Джордж Мартин извинился за потери 2016-го

10:49

Как встретить Новый год и остаться в живых: советы главы Роспотребнадзора

10:47

Шойгу поздравил российских военных, несущих службу вдалеке от России

10:40

Двое детей погибли в автокатастрофе на Ставрополье

10:35

Путин пообещал пересмотреть фильм «Викинг»

10:30

Неизвестные расстреляли в упор бойца Мирзаева в Москве

10:29

Путин получил телеграмму от Си Цзиньпина с сердечными поздравлениями

10:10
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Албанский генерал ИГ возвращается в Европу с 400 боевиками
Читать
Закрыть