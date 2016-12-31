Не все стали тупыми зомби CNN: Рунет благодарит американцев, спевших гимн РФ

Нью-Йорк, 31 декабря. Участники хора Шиллеровского института опубликовали видеоролик, на котором видно, как они исполнили в память о погибших в крушении Ту-154 гимн Российской Федерации.

На кадрах ролика видно, что некоторые участники акции принесли к Генеральному консульству России в Нью-Йорке цветы, другие повесили на одежду георгиевские ленточки. Видео тронуло пользователей Сети.

Так, один пользователь написал: «Спасибо, ребята, мы тронуты и знаем, что за океаном есть здравомыслящие и человечные». Другой пользователь также подхватывает: «Молодцы, это было торжественно и красиво! Спасибо, американцы и плевать на всех, исходящих злобной желчью».

Другие пользователи вспомнили про американские СМИ, которые «прочищают» людям мозги: «От чистого сердца, спасибо этим людям. Главное то, что не все пока стали тупыми зомби, цитирующими CNN и прочие гадости. Искренне обрадовало».

«Cпасибо, родные, не смог смотреть без слез. Русские по Духу едины во всем мире! Настоящие люди всегда остаются людьми», — отмечают другие пользователи Сети.