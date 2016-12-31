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Как встретить Новый год и остаться в живых: советы главы Роспотребнадзора
Общество

Как встретить Новый год и остаться в живых: советы главы Роспотребнадзора

Сегодня 10:47
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Как встретить Новый год и остаться в живых: советы главы Роспотребнадзора

Москва, 31 декабря. Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, как не испортить здоровье в затяжные новогодние праздники.

Попова подчеркнула, что базовые правила необходимо соблюдать не только в будни, но и в праздники: правильно питаться, пить чистую, безопасную воду и снизить риски от воздействия окружающей среды, загрязненного воздуха.

Чтобы организм оставался в тонусе, Попопа посоветовала помнить об умеренных физических нагрузках. Говоря о застольях, так свойственных новогодним праздникам, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что «еда должна быть безопасной, не должна быть прошлогодней, она должна храниться должным образом в холодильнике». При этом она напомнила, что срок хранения салатов исчисляется часами, а никак не днями или неделями.

Главный санитарный врач России дала советы, как не испортить отпуск на праздники. По его словам, перед поездкой за границу необходимо выяснить, нет ли риска заражения инфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Тем, кому праздники предстоит провести на рабочем месте, Попова посоветовала обязательно делать перерывы в рабочем графике, «чтобы дать отдохнуть глазам» и «обеспечить хотя бы небольшую нагрузку и релаксацию мышцам и опорно-двигательной системе».

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Олеся Волкова
#анна попова
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