Смешно смотреть: Трамп раскритиковал антироссийскую риторику CNN и NBC News

Вашингтон, 31 декабря. Избранный президент США Дональд Трамп высмеял телеканалы CNN и NBC News за то, как они преподносят телезрителям антироссийские санкции США. Сообщение на эту тему республиканец опубликовал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Заявление миллиардера стало реакцией на опасения вышеуказанных телеканалов о том, не обыгрывает ли Трампа Российская Федерация. Как отметил избранный президент США, россияне переигрывают оба телеканала «как дураков».

Он также раскритиковал и обвинил CNN и NBC в абсолютной некомпетентности. По мнению Трампа, телеканал FoxNews наоборот заслужил положительную оценку миллиардера.

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