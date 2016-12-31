Двое детей погибли в автокатастрофе на Ставрополье

Ставрополь, 31 декабря. Двое детей погибли в автокатастрофе, произошедшей в последний день года в Ставропольском крае.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, информация о ДТП на выезде из села Петропаловское поступила спасателям 31 декабря в 9.00. По данным спасательного ведомства, из-за ДТП произошло опрокидывание автомобиля «ВАЗ-2199».

В машине находилось четыре человека. Двух пострадавших женщин госпитализировали в центральную районную больницу Арзгирского района.

По данным местных СМИ, спасти двух детей, находившихся в автомобиле, медики не смогли.