Шойгу поздравил российских военных, несущих службу вдалеке от России

Москва, 31 декабря. Глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу поздравил всех российских военнослужащих с наступающим Новым годом и пообещал добиться новых достижений армии Российской Федерации.

Глава Минобороны в своем новогоднем поздравлении, которое предназначалось для российских военных, поблагодарил всех за службу и военную мощь ВС России, а также пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба.

Кроме того, Шойгу выразил слова особой благодарности тем, кто выполняет в настоящее время боевые задачи далеко от дома. Министр отметил, что родственники и близкие ждут их возвращения домой. Он также выразил уверенность, что военные с честью выполнят свой воинский долг и в ближайшее время вернутся домой.

Выберите главное событие 2016 года!