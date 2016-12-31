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Путин пообещал пересмотреть фильм «Викинг»
Россия

Путин пообещал пересмотреть фильм «Викинг»

Сегодня 10:30
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Путин пообещал пересмотреть фильм «Викинг»

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что фильм «Викинг», премьера которого состоялась 29 декабря, интересный.

Лидер РФ также отметил, что готов его пересмотреть. Путин добавил, что, естественно, министр культуры России Владимир Ростиславович Мединский как историк скажет, что есть недочеты, которые с точки зрения экспертов могут быть оспорены, однако это не документальный фильм, а художественный.

«Безусловно, фильм интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — заявил он.

Президент России также подчеркнул, что в картине показан важнейший для российской истории хронологический промежуток.

Как пишет газета «Известия», фильм «Викинг» был снят по мотивам «Повести временных лет».

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