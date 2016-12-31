Новости Новороссии: Порошенко позвал Маккейна в Донбасс, роль бойца ДНР закрыла Цапнику путь в Киев

Новороссия, 31 декабря. Петр Порошенко намерен показать американским сенаторам реальное положение дел в Донбассе. По данным оборонного ведомства ЛНР, ВСУ шесть раз за сутки нарушили режим перемирия. Российскому актеру Яну Цапнику запретили въезд на Украину из-за роли ополченца ДНР в фильме «Военный корреспондент».

ВСУ обстреляли Калиново и Калиновку из тяжелых минометов

Согласно информации оборонного ведомства Луганской народной республики, за минувшие сутки украинские военнослужащие шесть раз открывали огонь по опорным пунктам подразделений Народной милиции ЛНР.

Киевские силовики трижды обстреляли окрестности села Красный Яр из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Обстрелы велись из района железнодорожной станции Новокондрашевская, рассказали в ведомстве.

Кроме того, под огнем военнослужащих ВСУ оказался населенный пункт Калиновка. Силовики обстреляли село со своих позиций вблизи поселка городского типа Луганское из минометов калибра 82 мм и различных видов стрелкового оружия. Из 82-мм минометов также были обстреляны опорные пункты подразделений Народной милиции ЛНР недалеко от села Калиново.

Однако, как подчеркивает источник в оборонном ведомстве, пострадавших среди гражданского населения и разрушений в ходе обстрелов зафиксировано не было.

Порошенко позвал Маккейна в Донбасс

Как сообщили сотрудники пресс-центра президента Украины, Петр Порошенко предложил американским сенаторам осуществить визит в Донбасс с целью получения объективной информации о ситуации в регионе.

Украинский лидер встретился в Киеве с делегацией сенаторов из Соединенных Штатов, в том числе с Джоном Маккейном, Эми Клобучар и Линдси Грэмом, в пятницу. В ходе переговоров глава Украины предложил американским политикам посетить Донбасс. По данным пресс-службы, Порошенко хотел, чтобы сенаторы получили объективную информацию о действиях подразделений войск ЛНР и ДНР, которые якобы нарушают установленный режим перемирия и совершают провокации.

Участники встречи подчеркнули необходимость поддержания условий для обеспечения выполнения достигнутых на минском процессе соглашений, а также сошлись во мнении, что санкции против России должны сохраняться вплоть до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко наградил Джона Маккейна орденом Свободы, а Линдси Грэма — орденом Ярослава Мудрого за вклад в укрепление отношений между Штатами и Украиной. Маккейн, в свою очередь, подчеркнул, что он лично намерен и дальше оказывать помощь украинской стороне.

Новое имя в украинском списке нежелательных лиц

СБУ запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд на территорию Украины как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности страны, сроком на пять лет. Как подчеркнули в украинском ведомстве, поводом для этого стала его роль ополченца Донецкой народной республики в кинофильме «Военный корреспондент».

Ранее в украинских изданиях СМИ появилась информация о том, что канал «Интер» намерен в новогодний вечер транслировать телешоу «Остаемся зимовать», в котором главную роль как раз сыграл Ян Цапник. Однако представители службы безопасности предупредили руководство телеканала, что телевизионщикам грозит наказание в том случае, если актер появится в эфире.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона запретила въезд в страну российскому рэперу Левану Горозия, более известному как L`One, сроком на три года.

Киев вновь пытается дискредитировать Донбасс

По информации пресс-центра штаба так называемой АТО, военные подразделения народных республик Донбасса якобы открывали огонь по позициям военнослужащих ВСУ на нескольких направлениях.

Как сообщили сотрудники пресс-службы штаба, за прошедшие сутки опорные пункты украинских силовиков были обстреляны 48 раз. Согласно уверениям представители АТО, подразделения ДНР якобы вели огонь по окрестностям населенных пунктов Троицкое, Верхнеторецкое, Авдеевка и Луганское из различных типов стрелкового оружия. Кроме того, согласно их информации, на мариупольском направлении велся огонь по окраинам Марьинки, Гнутово и Павлополя.

Военнослужащих Народной милиции ЛНР украинская сторона обвинила в обстрелах позиций киевских силовиков в районе населенных пунктов Красное Гнилище, Новоалександровка, Станица Луганская и Новозвановка. Как утверждают в штабе АТО, в ходе операции в этом регионе ополченцами использовались минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, накануне представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что за прошедшие сутки опорные пункты подразделений Народной милиции республики подверглись обстрелам со стороны военнослужащих ВСУ пять раз. Кроме того, в силовых ведомствах ДНР ранее заявили о том, что за год украинские военнослужащие 143 000 раз нарушили режим прекращения огня.