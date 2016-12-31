Режим ЧС, введенный в Иркутске после отравлений «Боярышником», отменен

Иркутск, 31 декабря. Распоряжением мэра Иркутска в городе отменен режим ЧС, который был введен в связи с массовыми отравлениями «Боярышником».

По данным представителя областной администрации, с сегодняшнего дня «отменяется режим чрезвычайной ситуации, связанный с массовым отравлением граждан суррогатной спиртосодержащей продукцией».

По его словам, за последние дни не было зафиксировано ни одного нового случая отравления. Однако правоохранители продолжат проверять торговые точки на протяжении всех праздников. Как сообщил РИА Новости, Игорь Наумкин, представитель мэрии, полицейским во время рейдов будут помогать волонтеры и активисты молодежных организаций.

Отметим, в минувшую среду Следственный комитет РФ предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении. Следователи сообщали, что в скором времени будут предъявлены обвинения еще шестерым.