Путин получил телеграмму от Си Цзиньпина с сердечными поздравлениями

Пекин, 31 декабря. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в субботу направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину послание с поздравлениями с наступающими новогодними праздниками.

В телеграмме говорится, что от имени правительства КНР и всего китайского народа выражаются президенту России Владимиру Путину и российскому народу сердечные поздравления. Он также отметил, что в 2016 году Москва и Пекин развивали сотрудничество во многих областях и координировали взаимодействие по многим международным вопросам.

Си Цзиньпин добавил, что в грядущем году он готов вместе с Россией рука об руку поддерживать тесное сотрудничество на высоком уровне, а также укреплять взаимное доверие.

Как сообщала Газета.Ru, ранее глава РФ поздравил Барака Обаму, Дональда Трампа и американский народ с наступающими праздниками.