Несмотря на положительный результат долгих переговоров между Россией и Турцией, завершившихся решением о прекращении огня между Сирийской арабской армией (САА) и рядом оппозиционных группировок, поддержавших предложенную инициативу примирения, население Алеппо скептически относится к перспективам диалога с Турцией относительно перемирия, объявленного 29 декабря, в 00.00 часов.

Корреспонденты Федерального агентства новостей поинтересовались мнениями граждан, проживающих в христианском районе Алеппо — Азизийе. Несмотря на сравнительно небольшое количество разрушений, жители Азизийе, равно как и других христианских районов, массово покидали свои дома, перебираясь в Дамаск и в сельскую местность. Большинство беженцев сумели эмигрировать в Ливан, Турцию, а затем — в Европу. Последние две недели ознаменовались повсеместным возвращением жителей Алеппо в свои дома.

Прежде всего, гражданское население, не уступая военным, испытывает определенные трудности в восприятии Турции в качестве силы, способной оказать сколько-нибудь положительное влияние на ситуацию в Сирии. Вне зависимости от характера заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудников МИД Турции, население Алеппо склонно считать турецкое правительство едва ли не главным виновником кризиса, переросшего в затяжную гражданскую войну. Многочисленные устные свидетельства непосредственного участия турецких военных в боях на стороне террористических группировок в самом Алеппо — одна из любимых тем для обсуждений в контексте бесед о Турции и Сирии.

Большинство наших собеседников были склонны проводить четкую границу между российско-сирийской дружбой и так называемыми «попытками России отдалить Турцию от НАТО». Даже недавняя грустная история отступления от Пальмиры не повлияла на рост популярности русских в сирийском обществе. И первую скрипку в контексте заслуженных дифирамбов российской стороне играют, разумеется, жители освобожденного Алеппо.

Впрочем, надежды населения на настоящий мир невелики. Прежде всего, потому, что основной враг, ИГ («Исламское государство», ИГИЛ арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), по-прежнему существует, и ни о каких переговорах с «черной» зоной речи не идет. Остальные же группировки тоже не заслуживают доверия. В общей сложности о принятии условий перемирия объявили семь группировок: «Файлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, в востав входит запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»), «Джейш аш-Шам», «Тувар аш-Шам», «Джейш аль-Муджахиддин», «Джейш Идлиб» и «Джебхат аш-Шамийя». И большинство из них, согласно многочисленным свидетельствам и источникам, находятся под прямым влиянием Турции. Стоит Эрдогану сменить внешнеполитический вектор и отдалиться (как уже бывало) от демонстративных переговоров с Россией, заявления всех вышеперечисленных формирований можно будет смело умножать на ноль и возобновлять боевые действия в полном объеме.