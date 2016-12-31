Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 31 декабря. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщили в оборонном ведомстве.

В частности, три раза был обстрелян район села Красный Яр. ВСУ вели огонь из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия с направления железнодорожной станции Новокондрашевская.

Дважды ВСУ обстреляли район села Калиновка из 82-мм минометов и стрелкового оружия. По предварительным данным, огонь велся с направления поселка городского типа Луганское. Помимо этого из 82-мм минометов с направления села Новозвановка был обстрелян район села Калиново.