Ученые выяснили, почему стресс на работе может быть полезен

Вашингтон, 31 декабря. Американские ученые из Университета Индианы выяснили, что стресс на работе может оказаться полезным для организма.

По словам экспертов, стресс помогает быть более сконцентрированным, а также повышает продуктивность и внимательность. Исследования проходили в течение 12 лет. В опытах приняли участие 10 тыс. работников.

Оказалось, что у респондентов с повышенным уровнем стресса и низким контролем над ситуацией, риск смерти на работе был намного повышен. Опрошенные, к которым предъявлялись завышенные требования без возможности контроля над ситуацией, погибали на 15% чаще остальных. Отмечается, что они также страдали от избыточного веса.

Сообщается, что участники, которые работали в стрессовых условиях, но могли контролировать положение, риск смерти оказался значительно ниже.

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