Неизвестный мужчина застрелил полицейского в США

Гаррисберг (штат Пенсильвания), 31 декабря. Неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции в американском штате Пенсильвания, после чего страж порядка погиб. Об этом в субботу сообщает телеканал Fox News.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

Сообщается, что трагедия случилась в городе Джуниата. Американская полиция ищет 32-летнего Джейсона Робинсона по подозрению в совершении убийства. Полицейские предупреждают, что подозреваемый мужчина может быть вооружен и очень опасен, сообщает Газета.Ru.

Сейчас трассы около места происшествия блокированы. Ведется поиск предполагаемого преступника, в том числе и с вертолета.

Выберите главное событие 2016 года!