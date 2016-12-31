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Неизвестный мужчина застрелил полицейского в США
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Неизвестный мужчина застрелил полицейского в США

Сегодня 9:31
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Неизвестный мужчина застрелил полицейского в США

Гаррисберг (штат Пенсильвания), 31 декабря. Неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника полиции в американском штате Пенсильвания, после чего страж порядка погиб. Об этом в субботу сообщает телеканал Fox News.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого.

Сообщается, что трагедия случилась в городе Джуниата. Американская полиция ищет 32-летнего Джейсона Робинсона по подозрению в совершении убийства. Полицейские предупреждают, что подозреваемый мужчина может быть вооружен и очень опасен, сообщает Газета.Ru.

Сейчас трассы около места происшествия блокированы. Ведется поиск предполагаемого преступника, в том числе и с вертолета.

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