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Огромные планеты-мигранты атаковали Землю миллиарды лет назад
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Огромные планеты-мигранты атаковали Землю миллиарды лет назад

Сегодня 9:23
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Огромные планеты-мигранты атаковали Землю миллиарды лет назад

Вашингтон, 31 декабря. Американские и бразильские астрономы подсчитали, каким именно образом происходила поздняя тяжелая бомбардировка Земли 3,8–3,9 миллиарда лет назад. Об этом пишет The Astronomical Journal.

Специалисты выяснили, что такое событие не случилось бы без вероятной миграции огромных планет через Солнечную систему. Помимо этого, согласно информации ученых, данные свидетельствуют о том, что большинство падавших тогда на Землю космических тел были все же кометами, но никак не астероидами.  

Группа специалистов намеревалась использовать моделирование процессов ударов комет и астероидов с нашей планетой и ее спутником для того, чтобы рассчитать конкретные сроки и процессы поздней тяжелой бомбардировки.

Правда, при моделировании оказалось, что сроки вычислить почти невозможно, поскольку в моделях спустя три миллиарда лет эволюции Солнечной системы все детали первого миллиарда практически «исчезали» из-за поздних беспорядочных процессов. Именно поэтому определенную хронологию подсчитать было невозможно, сообщает Life.ru.

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