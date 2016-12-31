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Легендарный художник «Бэмби» ушел из жизни в возрасте 106 лет
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Легендарный художник «Бэмби» ушел из жизни в возрасте 106 лет

Сегодня 9:11
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Легендарный художник «Бэмби» ушел из жизни в возрасте 106 лет

Лос-Анджелес, 31 декабря. Знаменитый художник Тайрус Вонг, который обрел широкую популярность благодаря своим зарисовкам для анимационного фильма «Бэмби», умер на 107-м году жизни. Об этом говорится в субботу в заявлении семейного музея Уолта Диснея (Walt Disney).

Известный художник Диснея Тайрус Вонг умел пробуждать невероятное чувство в своем искусстве, сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что во многом благодаря четким и интересным зарисовкам оленей в лесу стало возможным привлечь как можно больше внимания. Это стало фундаментом для визуального стиля мультфильма.

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