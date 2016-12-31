Легендарный художник «Бэмби» ушел из жизни в возрасте 106 лет

Лос-Анджелес, 31 декабря. Знаменитый художник Тайрус Вонг, который обрел широкую популярность благодаря своим зарисовкам для анимационного фильма «Бэмби», умер на 107-м году жизни. Об этом говорится в субботу в заявлении семейного музея Уолта Диснея (Walt Disney).

Известный художник Диснея Тайрус Вонг умел пробуждать невероятное чувство в своем искусстве, сообщает телеканал CNN.

Walt Disney "Bambi" artist Tyrus Wong died Friday at age 106, The Walt Disney Family Museum says. https://t.co/m4PTChucxm pic.twitter.com/MD24WVmj8J — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 31, 2016

Сообщается, что во многом благодаря четким и интересным зарисовкам оленей в лесу стало возможным привлечь как можно больше внимания. Это стало фундаментом для визуального стиля мультфильма.

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