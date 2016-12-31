Помощники Трампа о шефе: одержим Twitter, но с документами работает по-старинке

Нью-Йорк, 31 декабря. Дональд Трамп, несмотря на то, что является активным пользователем Twitter и часто посредством сервиса микроблогов выражает свои мысли, крайне консервативен и испытывает трудности в обращении с современной техникой. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на окружение избранного президента.

Так, по словам помощников, 70-летний миллиардер предпочитает печатную прессу, а не Интернет-порталы изданий. Письма он набивает не на компьютере или ноутбуке, а пишет от руки.

Кроме того, Трамп еще до недавнего времени пользовался гаджетами, популярными в 80-е годы. «Он очень старомоден», — сказал друг избранного президента Роджер Стоун, подчеркнув при этом, что Дональд, несмотря на это, очень «одержим Twitter».

Выберите главное событие 2016 года!