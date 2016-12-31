На авиабазе «Хмеймим» установили 12-метровую новогоднюю елку

Москва, 31 декабря. Несколько десятков тысяч новогодних елок в канун новогодних праздников установили в российских гарнизонах от Калининграда до Курильских островов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

По данным ведомства, первыми основной новогодний символ смогли увидеть военные на сирийской авиабазе «Хмеймим», где в начале месяца была установлена 12-метровая ель.

Также оформили по-новогоднему здания и главные объекты военного ведомства России, которые расположены в столице, Петербурге, Ростове и многих других городах. Остальные же московские здания министерства обороны украсили свыше 140 живых новогодних елок, а также несколько сотен искусственных елочных композиций.

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