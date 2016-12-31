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Адвокат Негодяев после резонансного ДТП в Кемерове ушел в отпуск
Общество

Адвокат Негодяев после резонансного ДТП в Кемерове ушел в отпуск

Сегодня 8:43
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Адвокат Негодяев после резонансного ДТП в Кемерове ушел в отпуск

Кемерово, 31 декабря. Предполагаемый виновник резонансного дорожно-транспортного происшествия в Кемерове адвокат Вадим Негодяев ушел в отпуск в КГУ, где преподает на кафедре гражданского права. 

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителей вуза, а вот встретиться с самим мужчиной у журналистов так и не представляется возможным. По мнению местных жителей, адвокат уехал из области.

Меж тем, по факту смертельного ДТП в региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, авария произошла вечером 22 декабря. Негодяев, управляя BMW X6, не справился с управлением и на полном ходу въехал в остановку общественного транспорта. В результате от полученных травм скончалась 34-летняя женщина.

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