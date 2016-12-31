Психологи рассказали, как начать счастливую жизнь в новом году

Нью-Йорк, 31 декабря. Специалисты рассказали о трех правилах, благодаря которым люди смогут стать счастливыми в новом году.

Итак, по мнению ученых, во-первых, необходимо признать собственные ошибки. Глубокий анализ ошибок способен помочь посмотреть на ситуацию со стороны и скорректировать неправильные поступки. Во-вторых, каждому человеку нужно развиваться, как духовно, так и интеллектуально. Нужно найти любимое занятие, которое сможет оторвать от смартфонов и посмотреть на мир.

И в заключении нужно оперативно принимать решения, не затягивая и не откладывая их в долгий ящик. Это поможет избавить человека от вероятных стрессов и депрессивного состояния. Психологи уверены, что человек обязательно будет счастлив, если выполнит все три правила.

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