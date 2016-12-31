Алеппо: жители освобожденного города готовятся встречать мирный Новый год

Алеппо (Сирия), 31 декабря. Жители многострадального Алеппо готовятся встречать первый за долгое время мирный Новый год. Об этом сообщают Вести.Ru.

На территории крупнейшего в Сирии мегаполиса для местных детишек прошли новогодние утренники — понятие для детей войны практически незнакомое, оттого мальчики и девочки выглядят немного растеряно, но счастливо.

Офицеры российского Центра примирения, которые и организовали детский праздник, вручили всем без исключения пришедшим сладкие подарки, а также письма сверстников из некогда далекой России, которая стала для всех такой родной и близкой.

«Читаешь, и слезы наворачиваются — очень трогательно пишут. Приятно осознавать, что одни дети поддерживают других», — рассказывает офицер российского Центра примирения Светлана Мельникова.

«Праздник был замечательный, наконец-то мы увидели улыбки на лицах наших детей», — смахивает скупую мужскую слезу радости папа одного из школьников.

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