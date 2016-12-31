Американцы спели гимн России в память о погибших в крушении Ту-154 – видео

Нью-Йорк, 31 декабря. Участники хора Шиллеровского институт записали на видео, как они спели в память о жертвах крушения Ту-154 российский гимн. Запись опубликована на канале Шиллеровского института Schiller Institute.

На записи видно, что некоторые участники акции принесли к Генконсульству России в Нью-Йорке цветы, другие прикололи к груди георгиевские ленточки. Среди поющих есть как пожилые люди, так и совсем молодые студенты института.

Глава Шиллеровского института Хельги Цепп-Ларуш также высказал соболезнования в связи с трагедией и выразила надежду, что ансамбль имен Александрова будет восстановлен.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — говорится в заявлении Цепп-Ларуш.

Выберите главное событие 2016 года!