Авиацентр ВКС РФ под Астраханью перевооружили новыми МиГ-29СМТ

Астрахань, 31 декабря. Новейшие истребители МиГ-29СМТ поступили на вооружение авиационного центра российских ВКС в Астраханской области.

«Перевооружение эскадрильи проходило в течение всего 2016 года, истребители поставлялись непосредственно с завода-изготовителя», — уточняет в информационном сообщение пресс-службы МО РФ.

Добавим, что личный состав авиационного центра уже приступил к практической эксплуатации новых самолетов. Полеты будут проводиться по утвержденному ранее плану зимнего периода обучения.

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