Сирия: Казахстан готов принять межсирийские переговоры в случае соблюдения перемирия

Астана, 31 декабря. Переговоры по урегулированию конфликта в Сирии возможны лишь в условиях соблюдения режима прекращения огня. Об этом говорится в распространенном МИД Казахстана заявлении.

Министерство иностранных дел страны подтвердило готовность провести в Астане межсирийские переговоры, о которой ранее говорил президент Казахстана Насурлтан Назарбаев. Тем немее МИД страны указал на то, что переговоры возможны лишь условиях соблюдения перемирия.

«Понимаем, что встречи могут состояться лишь в случае планомерного соблюдения режима прекращения огня», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Напомним, сегодня стало известно о том, что слово соблюдать режим прекращения огня дал президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

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