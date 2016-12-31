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«Мегафон» нашел способ и «молчунов» платить за связь
Экономика

«Мегафон» нашел способ и «молчунов» платить за связь

Сегодня 7:53
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«Мегафон» нашел способ и «молчунов» платить за связь

Москва, 31 декабря. В наступающем 2017 году пассивных абонентов «Мегафона», то есть клиентов, кто не расторг договор, однако по факту не пользуется услугами, ждет неприятный сюрприз.

По данным RNS, с 13 января практически на всех тарифных планах (кроме «Все включено») вступают в силу новые условия предоставления услуг мобильной связи и мобильного интернета.

Если вкратце, то нововведения выглядят так: через три месяца неиспользования услуг связи абонентская плата будет составлять пять рублей в день. У пользователей тарифов передачи данных времени есть в два раза больше — практически полгода.

Добавим, что деньги со счета будут списываться ровно до достижения порога отключения.
 

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