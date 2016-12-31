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Тайвань не вернется к противостоянию с материковым Китаем
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Тайвань не вернется к противостоянию с материковым Китаем

Сегодня 7:46
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Тайвань не вернется к противостоянию с материковым Китаем

Тайбэй (Тайвань), 31 декабря. В 2017 году Тайвань «вряд ли вернется» к противостоянию с континентальным Китаем. Об этом президент не признанной многими членами мирового сообщатся Китайской Республики Цай Инвэнь заявила на посвященных окончанию 2016 года торжествах.

Говоря о 2017 годе, глава Тайваня заявила, что не изменит позицию и не уступит под неким давлением. Тем не менее Цай Инвэнь заверила, что Китайская Республика не намерена изменять своим добрым намерениям и возвращаться на путь противостояния с КНР.

Напомним, официальный Пекин не признает Китайскую Республику Тайвань и считает остров своей территорией. Поэтому любые действия тайваньского правительства, направленные против суверенитета страны вызывают в континентальном Китае острую реакцию. Недавно власти КНР выразили правительству США решительный протест в связи с возможным военным сотрудничеством  Соединенных Штатов с Тайванем.

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