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Сборная Россия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею
Спорт

Сборная Россия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

Сегодня 7:40
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Сборная Россия вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

Торонто, 31 декабря. Хоккеисты молодежной сборной России при любых раскладах продолжат борьбу за титул сильнейших на планете игроков до 20 лет, гарантированно обеспечив себе досрочное попадание в четвертьфинал турнира.

В четыре утра по московскому времени 1 января 2017 года россияне в заключительной игре группового этапа сыграют со сборной Словакией. Победитель матча проходят в плей-офф с третьего места, а проигравший — с четвертого.

Добавим, что до этого сборная Россия сыграла три матча, выиграв в одном и проиграв двух встречах. Россияне разгромили латвийцев — 9:1, однако уступили хозяевам льда (3:5) и США (2:3).

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