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Умер первый продюсер The Beatles
Общество

Умер первый продюсер The Beatles

Сегодня 7:23
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Умер первый продюсер The Beatles

Лондон, 31 декабря. Скончался первый продюсер легендарной британской рок-группы The Beatles Алан Уильямс.

Уильямс умер на 87-м году жизни. Сообщение о смерти первого менеджера легендарной «Ливерпульской четверки» размещено на сайте клуба Jacaranda. Сообщается, что ранее владельцем клуба был сам Уильямс.

Напомним, Алан Уильямс организовал тур The Beatles в немецкий город Гамбург. Группу узнали за пределами Великобритании, а вскоре квартет обрел и всемирную известность. Тем не менее, в 1961 году музыканты попрощались с Аланом Уильямсом и впоследствии заключили контракт с другим талантливым менеджером Джорджем Мартиным.

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