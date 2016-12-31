Около 20 человек застряли на сломанном аттракционе в Калифорнии

Калифорния, 31 декабря. Несколько часов вынуждены были провести жители Южной Калифорнии на сломанном аттракционе.

Как сообщает CBS, заложниками поломавшийся махины стали 18 человек, они застряли на высоте порядка 40 метров, и вынуждены коротать время в ожидании помощи на протяжении нескольких часов.

Что стало причиной поломки — пока что не уточняется, все внимание спасателей приковано к тому, чтобы вызволить людей. Уточняется, что для троих бедолаг приключения уже закончились.

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