Пан Ги Мун в последний день в должности Генсека ООН сравнил себя с Золушкой

Нью-Йорк, 31 декабря. «Я чувствуя себя, как Золушка, ведь уже в полночь все изменится», — так пошутил генеральный секретарь ООН в преддверии последних суток пребывания в должности.

Как сообщает Associated Press, Пан Ги Мун таким образом пытался поднять настроение и себе, и всем присутствовавшим на прощальном заседании в штаб-квартире международной организации.

Кроме того, Генсек, продолжая шутить, добавил, что в новогоднюю ночь, находясь на Тайм-сквер, миллионы людей ровно в полночь увидят момент, когда политик станет безработным.

Напомним, что Пан Ги Мун в должности генерального секретаря Организации Объединенных Наций проработал два пятилетних срока. С 1 января 2017 года в должность вступит португалец Антониу Гутерреш.



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