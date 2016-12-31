В терактах, перестрелках и от несчастных случаев в 2016 году погибли 93 журналиста

Москва, 31 декабря. За 2016 год как минимум 93 работника СМИ были убиты или погибли в результате несчастных случаев, выполняя свои обязанности. Об этом сообщает Международная федерация журналистов.

Жертвами терактов и перестрелок за минувший год стали 23 представителя СМИ. Еще 29 журналистов погибли в двух авиакатастрофах. При этом 20 спортивных корреспондентов находились на борту потерпевшего крушение в Бразилии самолета. Еще девять журналистов погибли при крушении российского военного Ту-154 в акватории Черного моря.

Также федерация назвала страны, в которых чаще всего гибли работники СМИ. Больше всего журналистов погибло в Ираке (15 человек), Афганистане (13 человек) и Мексике (11 человек).

В исследовании отмечается, что судьба ряда журналистов остается не ясной и пока у федерации нет информации об их смерти. Тем не менее, с большой долей вероятности они были убиты.