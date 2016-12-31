МЧС предупредило жителей Чукотки о страшной непогоде в ночь на Новый год

Анадырь, 31 декабря. Жители Чукотского АО встретят Новый 2017 году под вой сильнейшей метели и мощный снегопад. Региональное МЧС уже разослало предупреждение по всем муниципальным образованиям.

Как сообщает ТАСС, непогода придет в регион уже через несколько часов. С девяти вечера по местному времени 31 декабря по второе января на территории региона будет бушевать метель.

«Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, с усилениями 15-20 м/с с низовой метелью. На востоке округа 25-30 м/с, на побережье Берингова моря порывы ветра составят 35-40 м/с с сильной метелью», — говорится в прогнозе МЧС.

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