СМИ пугают американцев внедрением русских хакеров в электросети США

Вашингтон, 31 декабря. Неназванный чиновник обвинил российских хакеров в проникновении в электрораспределительную сеть США, не предъявив доказательств. Сомнительный материал размещен на сайте газеты The Washington Post.

В статье утверждается, что одна из двух крупнейших электрораспределительных компаний в штате Вермонт обнаружила в своем программном обеспечении вредоносный код, который якобы использовался российскими спецслужбами в атаках на политические институты США. При этом чиновник не уточняет, как работает вредоносное ПО и не приводит никаких доказательств связи кода с российскими спецслужбами.

Между тем, в материале говорится, что вредоносное ПО компания обнаружила лишь после того, как о его существовании заявило правительство США.

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