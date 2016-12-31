Американцы спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154

Нью-Йорк, 31 декабря. Около двух десятков граждан США в пятницу провели акцию у стен Генерального консульства России в Нью-Йорке. В память о погибших в катастрофе Ту-154 были возложены цветы, а также исполнен гимн России.

Как сообщает ТАСС, пришедшие, в большинстве своем — участники хора международного Шиллеровского института, сначала на немецком языке исполнили отрывок из кантаты №140 Баха, а потом — на русском спели российский гимн.

«Мы восприняли произошедшее очень тяжело», — рассказывает представитель института Даниэл Берк. Участники хора считают, что погибшие на борту Ту-154 музыканты из ансамбля им. Александрова, «были близки им по духу».

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