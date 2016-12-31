Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов

Гавана, 31 декабря. Рекордные 4 миллионов туристов посетили Остров Свободы в уходящем году. Итоги работы подводят в кубинском отраслевом министерстве.

Как передает ТАСС, результат нынешнего года на 13% превысил показатели 2015-го. Остров Свободы наиболее привлекателен с туристической точки зрения для жителей Северной Америки и Европы.

Полученные ошеломительные показатели «обязывают нас продолжать движение по пути восхождения, повышать качество услуг и уровни эффективности», — уточняется в сообщении пресс-службы Минтуризма Кубы.

Добавим, что по первоначальным планам Гаваны, на Остров Свободы с туристическими целями в 2016 году должны были приехать 3,7 млн человек.

Выберите главное событие 2016 года!