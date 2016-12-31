FAN-TV Лента новостей
Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов
Весь мир

Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов

Сегодня 6:28
40

Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов

Гавана, 31 декабря. Рекордные 4 миллионов туристов посетили Остров Свободы в уходящем году. Итоги работы подводят в кубинском отраслевом министерстве.

Как передает ТАСС, результат нынешнего года на 13% превысил показатели 2015-го. Остров Свободы наиболее привлекателен с туристической точки зрения  для жителей Северной Америки  и Европы.

Полученные ошеломительные показатели «обязывают нас продолжать движение по пути восхождения, повышать качество услуг и уровни эффективности», — уточняется в сообщении пресс-службы Минтуризма Кубы.

Добавим, что по первоначальным планам Гаваны, на Остров Свободы с туристическими целями в 2016 году должны были приехать 3,7 млн человек.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения

Сегодня 7:00
61

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
367

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
177

Сирия новости 30 декабря 2016 19.30: ИГ планирует уморить жаждой жителей Алеппо, ССА нарушает перемирие в Дамаске

Вчера 19:30
736

Главные новости 30 декабря

Вчера 19:00
267
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

СМИ пугают американцев внедрением русских хакеров в электросети США

6:49

МЧС предупредило жителей Чукотки о страшной непогоде в ночь на Новый год

6:49

Американцы спели гимн России в Нью-Йорке в память о жертвах крушения Ту-154

6:41

Рекорд Острова Свободы: Кубу в 2016 году увидели 4 млн туристов

6:28

«Ростов» не отказался от проведения зимних сборов в Турции

6:26

Прогноз на реальность: в 2017 году пользователи соцсетей массово удалят аккаунты

6:15

Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы

6:11

Ученые рассказали, чем опасно лечение стволовыми клетками

5:59

Сирия: Асад дал слово содействовать перемирию в Сирии

5:55

Не верим: доклады ФБР не убедили специалистов в причастности РФ к кибератакам

5:48

Опасные жировые отложения едва не погубили посетителей ресторана в центре Москвы

5:38

Чем насолил кашевар Обаме: повара консульства РФ выдворяют из США

5:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения
Читать
Закрыть