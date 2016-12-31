«Ростов» не отказался от проведения зимних сборов в Турции

Ростов-на-Дону, 31 декабря. Футбольная команда «Ростов» проведет один из зимних сборов в Турции, несмотря на предупреждение Российской футбольной премьер-лиги. Об этом пресс-служба клуба сообщает на официальном сайте команды.

В сообщении говорится о двух зимних сборах и датах их проведения.

«Стало известно точное расписание нашей команды во время зимнего перерыва. Первый сбор пройдёт в ОАЭ и продлится с 6 по 20 января. Второй сбор — в Турции. Сроки — с 24 января по 6 февраля», — говорится в размещенной на сайте клуба информации.

Напомним, после убийства посла России Андрея Карлова на открытии выставки «Россия глазами турок» в Анкаре, Российская футбольная премьер-лига порекомендовала клубам перед сборами в Турции получить гарантии безопасности.

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