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Прогноз на реальность: в 2017 году пользователи соцсетей массово удалят аккаунты
Общество

Прогноз на реальность: в 2017 году пользователи соцсетей массово удалят аккаунты

Сегодня 6:15
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Прогноз на реальность: в 2017 году пользователи соцсетей массово удалят аккаунты

Москва, 31 декабря. По причине невероятной активизации кибермошенников в 2017 году, социальные сети ожидают отток пользователей, которые будут массово удалять свои аккаунты.

Как прогнозируют эксперты «Лаборатории Касперского», стать жертвой взлома со стороны хакеров могут не только «звезды», но и простые смертные. А, как известно, самый надежный способ избежать взлома, удалить первопричину.

Вот поэтому пользователи соцсетей, перестраховавшись, в 2017 году массово будут закрывать аккаунты, чтобы не дать киберпреступникам ни единого шанса посягнуть на их личную жизнь.

Добавим, что, по ожиданиям экспертов «Лаборатории», атакам хакеров в наступающем году с удвоенной силой будут подвергаться сайты банков, а в особенности — ресурсы микрофинансовых организаций.

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Алексей Громов
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Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения
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