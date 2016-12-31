Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы

Москва, 31 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с «антироссийской агонией» администрации Барака Обамы. Мнение российского премьер-министра цитирует газета «Известия».

В одной емкой записи Дмитрий Медведев напомнил, что администрация Барака Обамы начала с восстановления сотрудничества с Россией, но заканчивает ее «антироссийской агонией». И даже выразил скорбь по поводу скорой отставки действующего президента США традиционным в западных странах сокращением R.I.P.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», — написал в Twitter Дмитрий Медведев.

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