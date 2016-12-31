FAN-TV Лента новостей
Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы
Политика

Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы

Сегодня 6:11
120

Медведев пожалел бьющуюся в «антироссийской агонии» администрацию Обамы

Москва, 31 декабря. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил сожаление в связи с «антироссийской агонией» администрации Барака Обамы. Мнение российского премьер-министра цитирует газета «Известия».

В одной емкой записи Дмитрий Медведев напомнил, что администрация Барака Обамы начала с восстановления сотрудничества с Россией, но заканчивает ее «антироссийской агонией». И даже выразил скорбь по поводу скорой отставки действующего президента США традиционным в западных странах сокращением R.I.P.

«Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP», — написал в Twitter Дмитрий Медведев.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Донецкие хиты-2016: гордые, страшные, подлинные. Колонка Руслана Мармазова

Сегодня 10:00
31

Раки в сливках, гравлакс и василопита: звездные эксперты ФАН о семейных новогодних традициях

Сегодня 8:00
63

Сирия новости 31 декабря 2016 7.00: в Ракке ИГ казнило 16 курдов, в Хомсе САА готово отбить у ИГ газовые месторождения

Сегодня 7:00
351

Сирия новости 30 декабря 2016 22.30: ССА открыла огонь по жителям Даръа, САА предотвратила теракты ИГИЛ в Хасаке

Вчера 22:53
416

Охотник в Сирии и настоящий майдан: что больше всего читали на ФАН в 2016 году

Вчера 20:37
208
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Путин получил телеграмму от Си Цзиньпина с сердечными поздравлениями

10:10

Режим ЧС, введенный в Иркутске после отравлений «Боярышником», отменен

10:07

Ученые выяснили, почему стресс на работе может быть полезен

10:00

Донецкие хиты-2016: гордые, страшные, подлинные. Колонка Руслана Мармазова

10:00

Два взрыва прогремели в Багдаде, есть жертвы

9:59

Донбасс: ВСУ шесть раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

9:54

Неизвестный мужчина застрелил полицейского в США

9:31

Огромные планеты-мигранты атаковали Землю миллиарды лет назад

9:23

Легендарный художник «Бэмби» ушел из жизни в возрасте 106 лет

9:11

Помощники Трампа о шефе: одержим Twitter, но с документами работает по-старинке

9:00

На авиабазе «Хмеймим» установили 12-метровую новогоднюю елку

8:55

Психологи рассказали, как начать счастливую жизнь в новом году

8:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Путин получил телеграмму от Си Цзиньпина с сердечными поздравлениями
Читать
Закрыть