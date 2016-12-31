Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Ученые рассказали, чем опасно лечение стволовыми клетками

Ученые рассказали, чем опасно лечение стволовыми клетками

5:59  31 Декабря 2016
752

Ученые рассказали, чем опасно лечение стволовыми клетками

Вашингтон, 31 декабря. Лечение стволовыми клетками — дело весьма перспективное, однако на данном этапе развития медицины может представлять опасность. Американские ученые завершили очередное исследование, и делятся его результатами с миром.

Как оказалось, все дело в том, что до сих пор нет четкого понятия того, чем могут грозить последствия трансплантации перепрограммированных клеток. А в том, что они могут — ученые уверены досконально.

Однако закрывать тему в связи с рисками исследователи считают неразумным и призывают дальше работать в этом направлении. По их мнению, лечение с применением стволовых клеток весьма перспективно.
 

Выберите главное событие 2016 года!

Алексей Громов
Новости партнеров
mediametrics
Новости партнеров