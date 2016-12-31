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Сирия: Асад дал слово содействовать перемирию в Сирии
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Сирия: Асад дал слово содействовать перемирию в Сирии

Сегодня 5:55
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Сирия: Асад дал слово содействовать перемирию в Сирии

Москва, 31 декабря. Президент Сирии Башар Асад готов всеми возможными средствами содействовать достигнутому соглашению о прекращении огня. Об этом после встречи с сирийским лидером сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Встреча с президентом Сирии Башаром Асадом состоялась в ходе посещения Дамаска и Хмеймим совместной делегацией представителей Совета Федерации России и членов Европарламента. По итогам встречи Косачев сообщил, что сирийский лидер готов содействовать сохранению достигнутого перемирия.

«Асад приветствовал достижение этого перемирия и со своей стороны выразил твердую готовность содействовать всеми возможными средствами», — заявил Косачев.

Также сенатор отметил, что Башар Асад считает очень мощной конструкцию, при которой соглашение о прекращении огня достигнуто с участием Турции и Ирана. Сирийский лидер считает, что противоречия сторон заставляют их выступать с аналогичных российской позиций.

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