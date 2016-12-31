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Не верим: доклады ФБР не убедили специалистов в причастности РФ к кибератакам
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Не верим: доклады ФБР не убедили специалистов в причастности РФ к кибератакам

Сегодня 5:48
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Не верим: доклады ФБР не убедили специалистов в причастности РФ к кибератакам

Вашингтон, 31 декабря. Доклады, подготовленные Федеральным бюро расследований и министерством национальной безопасности США о якобы причастности Кремля к хакерским атакам на Штаты, не убедили в своей правоте известных специалистов по кибербезопасности.

Как сообщает ТАСС, Джеффри Карр и Роберт Ли, руководители американских компаний по кибербезопасности, а также популярные авторы книг на тему, поставили под сомнения подготовленные специальными службами США отчеты, в которых Россия обвиняется во влиянии на ход президентских выборов.

«Если бы у Белого дома имелись улики, связывающие чиновников в российском правительстве с атакой на Национальный комитет Демократической партии, то он бы уже к настоящему времени обнародовал эти сведения. Тот факт, что этого не произошло, означает либо то, что данных улик не существует, либо то, что они засекречены», — приходит к выводу Джеффри Карр.

В свою очередь Роберт Ли заявил, что итоги расследования ФБР и Миннацбезопасности невероятно плохо составлены, а обвинения в нем строятся без предъявления каких-либо доказательств.
 

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