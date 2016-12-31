Опасные жировые отложения едва не погубили посетителей ресторана в центре Москвы

Москва, 31 декабря. В ресторане в центре Москвы загорелись жировые отложения, из здания было эвакуировано 15 человек, пострадавших нет.

Пожар вспыхнул в вентиляции трехэтажного здания на улице Мясницкой, где расположился ресторан. По данным экстренных служб, причиной пожара стало возгорание жировых отложений.

«Вспышка жировых отложений произошла в трехэтажном здании ресторана по адресу: улица Мясницкая, дом 47. Выведено 15 человек, пострадавших нет», — цитирует слова представителя экстренных служб Москвы «РИА Новости».

Напомним, накануне крупный пожар произошел в столярном цехе мебельного производства в Ростове-на-Дону. К счастью, несмотря на масштабы возгорания, от огня или угарных газов никто не пострадал.

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