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Чем насолил кашевар Обаме: повара консульства РФ выдворяют из США
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Чем насолил кашевар Обаме: повара консульства РФ выдворяют из США

Сегодня 5:32
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Чем насолил кашевар Обаме: повара консульства РФ выдворяют из США

Сан-Франциско, 31 декабря. Шеф-повар генерального консульства России в Сан-Франциско попал под немилость уходящего менее чем через три недели президента США Барака Обамы.

Повар дипломатической миссии Сергей Петров попал в список граждан России, объявленных персонами нон-грата, и подлежащих высылке из Соединенных Штатов. Ответ на вопрос «какой вред США мог нанести российский специалист кухонного дела», конечно, повис в воздухе и вряд ли будет когда то дан.

На страничке российской дипмиссии в Сан-Франциско в Facebook появился пост на тему, в котором, кроме сожалений о сложившейся ситуации, проскальзывает печаль, что не смогут гостей консульства угостить вкусной настоящей русской едой.

Добавим, что новые антироссийские санкции Обама ввел в четверг, где в числе прочего персонами нон-грата были объявлены 35 дипломатов из России.
 

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Алексей Громов
#барак обама #сша
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