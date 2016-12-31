Освобожденный под залог в $1,2 млн племянник Кеннеди может вернуться в тюрьму

Вашингтон, 31 декабря. Верховный суд Коннектикута отменил решение об освобождении под залог признанного виновным в убийстве 15 летней девочки племянника Роберта Кеннеди Майкла Скейкела, сообщает Associated Press.

Пока не известно, вернется ли Скейкел в тюрьму, или мужчине позволят остаться на свободе пока будет рассмотрена его апелляция. Однако если 56-летний Майкл Скейкел будет заключен под стражу, он может провести за решеткой остаток жизни.

Племянник Роберта Кеннеди был осужден за совершенное 30 октября в 1975 году в городе Гринвич убийство своей соседки, 15-летней Марты Моксли. По версии следствия Скейкел забил девочку на смерть клюшкой для гольфа. Сообщается, что сразу после обнаружения тела, подозрения полиции пало на Майкла, которому в то время также было 15 лет, а также на его старшего брата Томаса и наставника Кеннета Литтлтона. Тем не мене дело было вскоре закрыто.

Возобновилось расследование лишь в 1991 году. А в 2002 году Скейкела приговорили к пожизненному заключению. В 2013 году суд решил, что ранее адвокат плохо представлял интересы Скейкела и выпустил его под залог в 1,2 млн долларов. Однако теперь верховный суд штата Коннектикут отменил это решение.

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