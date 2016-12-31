Проезд по федеральным трассам М4 и М11 можно оплатить через «Сбербанк Онлайн»

Москва, 31 декабря. Плату за проезд на платных участках двух федеральных трасс М4 «Дон» и М11 «Москва — Санкт-Петербург» можно внести через «Сбербанк Онлайн». Об этом пишет «Газета.ru».

Как стало известно, такая возможность у автомобилистов появилась после заключения соглашения о взаимодействии между кредитным учреждением и компанией «Автодор — платные дороги».

Уточняется, что пополнить счет и беспрепятственно миновать платные участки трасс могут владельцы транспондера T-Pass. Внести средства на свой счет можно в банкоматах и платежных терминалах, а также в «Сбербанк Онлайн».



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