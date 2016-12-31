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Судно с 250 мигрантами на борту подало сигнал бедствия у греческого острова Корфу
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Судно с 250 мигрантами на борту подало сигнал бедствия у греческого острова Корфу

Сегодня 5:01
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Судно с 250 мигрантами на борту подало сигнал бедствия у греческого острова Корфу

Афины, 31 декабря. В связи с крушением судна с 250-ю мигрантами на борту у греческого острова Корфу развернута спасательная операция, сообщает BNO News.

Сообщается, что судно само подало сигнал бедствия, когда оказалось возле побережья греческого острова Корфу. В данный момент на море развернута спасательная операция. Сообщается, что на борту подавшего сигнал бедствия судна находится по меньшей мере 250 человек.

Напомним, месяцем ранее множество мигрантов пришлось спасать береговой охране Италии. Всего за день спасатели «выловили» в Средиземном море более 1400 человек.

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Алексей Громов
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