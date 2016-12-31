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Ученые рассказали о способе отключения редактора ДНК
Технологии

Ученые рассказали о способе отключения редактора ДНК

Сегодня 4:47
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Ученые рассказали о способе отключения редактора ДНК

Торонто, 31 декабря. Ученые рассказали о новом открытии, которое позволяет, по сути, управлять так называемым «редактором» ДНК, вплоть до его отключения.

Информацией исследователи поделились в журнале Cell, напомнив вначале предысторию, согласно которой, геномный редактор под сложным названием CRISPR/Cas9 был открыт учеными в 2015 году. Тогда, к слову, это было прорывом.

В дальнейшем перед исследователями стояла задача «обуздать» редактор, чтобы можно было им управлять и даже вырубать. К концу 2016 года эта задача, похоже, была успешно реализована.

Как оказалось, противостоять агрессии со стороны CRISPR/Cas9 бактерии могут с помощью выработки определенных белков, которые блокируют редактор ДНК. В итоге ученым удалось выделить девять нужных штаммов.
 

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